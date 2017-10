Este martes se dio a conocer parte de la alineación que engalanará el 25 aniversario del Abierto Mexicano de Tenis, teniendo como principales atracciones el número uno del mundo, Rafael Nadal, así como Venus Williams y el actual campeón Sam Querrey.

El evento, el cual se llevará a cabo del 26 de febrero al 3 de marzo de 2018, también contará con la participación de Dominic Thiem, David Ferrer, Marin Cilic, Kei Nishikori, Alexander Zverev, Nicolás Almagro, entre otros.

Los organizadores confirmaron que están en pláticas para añadir a la actual número uno del mundo en la rama femenil, Garbiñe Muguruza y la campeona del US Open 2017, Sloane Stephens. Mientras que aún no se descarta la participación de Novak Djokovic, quien aún no declina la invitación, como ya lo hizo el suizo Roger Federer.

También te puede interesar: Álvaro Morata dona camiseta para afectados por sismos

Abierto Mexicano de Tenis se suma al apoyo para los damnificados del sismo

Renata Murillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, informó que el total de la recaudación de la taquilla de las rondas de calificación será destinado a la reconstrucción del estado de Guerrero.

Preventa y venta general del Abierto Mexicano de Tenis

La preventa de boletos inició hoy para los tarjetahabientes del banco HSBC, con un 20% de descuento y tres meses sin intereses, la cual terminará el 10 octubre para dar paso a la venta general.