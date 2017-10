El dueño del Club Pachuca habló sobre los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Mexicana

En una visita a ESPN, Martínez denunció que los dueños de algunos clubes mexicanos fueron amenazados tras no aceptar firmar la renovación de contrato para que Televisa siguiera transmitiendo los partidos de la selección.

“Yo recibo una llamada de un hombre intachable como Pepe González Ornelas (directivo del Club Monterrey) y me dice: ‘Oye Jesús, me están presionando para que yo firme, para que firme la situación de que estoy de acuerdo y yo no voy a fallar’, él me informó de la situación”, comentó.

También aseguró que los dueños de equipos jamás vieron la oferta que presentó Telemundo/NBC Universal en conjunto con América Móvil, ya que el presidente de la Femexfut, Decio de María, no se las mostró.

Sobre Alejandro Irarragorri, presidente del Club Santos Laguna, Martínez dijo haber recibido una llamada de él para informarle que la negociación ya estaba avanzada. “Mi respuesta es ‘no vamos a aceptar. Ustedes no pueden firmar nada porque primero tenemos que decirles a todos”’.

Televisa renovó contrató por los derechos de transmisión de la Selección Mexicana por ocho años más, ya que supuestamente existía una cláusula de renovación en el contrato vigente.