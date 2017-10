Hugo Sánchez desconfía del trabajo del DT Osorio

El legendario ex futbolista mexicano criticó la forma que trabaja el actual Director Técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, en donde propone de que los jugadores de México tomen la iniciativa de adquirir un estilo propio y jueguen desobedeciendo las órdenes del entrenador.

En una entrevista llevada a cabo por el programa de radio ESTO, comentó abiertamente de no tener fidelidad ante el DT quien está mal dirigiéndolos hacia el esperado Mundial 2018.

“Yo no le tengo confianza al cuerpo técnico actual. Le tengo confianza a los jugadores y por ellos tengo ilusión y esperanza de que por su calidad y talento van a hacer algo que sea diferente a lo que pide el cuerpo técnico”, opinó el legendario Hugol.

A pesar de que Pentapichichi no tiene confianza de que la escuadra nacional logre llegar lejos al Mundial de Rusia, cuenta con lealtad de que los jugadores puedan idear una propia estrategia que los lleve a triunfar el Toreno, pero logren llegar a dicho objetivo lo ve difícil.

Tanto en el Real Madrid como en otros equipos, hubo entrenadores que nos decían una cosa y nos juntábamos los jugadores y decíamos, ‘no, vamos a hacer esto, porque es lo conveniente para poder ganar partidos y campeonatos’. Estamos defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana y hay que tener las propias decisiones para llevarlo al éxito”, abunda el legendario ex futbolista.

“Ojalá que haya tiempo para que se tenga un estilo, porque con el actual cuerpo técnico es imposible adquirirlo. Siento que se está perdiendo el tiempo con este cuerpo técnico. Si hay un cambio de aquí al Mundial va a ser un revulsivo que hace falta. Si no, los jugadores seguirán actuando así. Parecen pollos sin cabeza, que no saben para dónde correr”, comentó el ex futbolista.

El Mundial Rusia 2018 comenzará el 14 de junio del año entrante. Grandes equipos como Holanda, Chile, Estados Unidos y Gales no lograron pasar al esperado Copa del Mundo.