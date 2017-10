El viernes 27 de agosto del 2016 en el juego de San Francisco 49ers frente a Green Bay, se llevó a cabo una protesta que ha impactado no solo al deporte. Momentos antes de iniciar el partido, al sonar el himno nacional estadounidense, todos los presentes se pusieron de pie para entonarlo, sin embargo, el jugador Colin Kaepernick decidió permanecer sentado en el banco, esto, en modo de protesta al asesinato de diversos ciudadanos afroamericanos por parte de policías. En partidos posteriores, Kaepernick optó por arrodillarse.

A pesar de que hace unas semanas el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump publicara a través de su cuenta en Twitter un mensaje en el que pedía a los directivos de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) suspender o despedir a quienes faltaran el respeto a la bandera y al país norteamericano; cada vez más integrantes de diferentes equipos de la liga se han unido a este modo de protesta, incluso, recientemente Bruce Maxwell jugador de los Atléticos de Oakland, entonó el himno arrodillado, durante un juego de Liga Mayor de Béisbol.

Tambien te puede interesar: Resumen jornada 10 Apertura 2017: Chivas es último general; Rayados pierde el invicto

Por su parte Roger Goodell, comisionado de la NFL, ha hecho declaraciones en las que acepta el significado que tiene tanto la bandera, como el himno nacional para la liga y el valor que conlleva honrarlos. “Creemos que todos deben levantarse para el himno. Esa es una parte importante de nuestra política, también es una parte importante de nuestro juego en el que todos nos sentimos orgullosos”, reafirmó también su compromiso para mediar esta situación señalando que les encantaría que pararan las protestan, sin embargo, no harían obligatorio el permanecer de pie ni sancionarán a quien no lo haga, “es decisión propia”.

A lo que Trump replicó en tono de molestia a través de su cuenta Twitter la mañana del miércoles. “La NFL ha decidido que no forzará a los jugadores a pararse ante nuestro himno nacional. ¡Total falta de respeto hacia nuestro gran país!”,

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017