Juventus, Real Madrid y PSG tendrán participación primera semana de octavos de final.

Tras dos meses de pausa, la Liga de Campeones de la UEFA finalmente regresará a la acción con los partido de ida de los octavos de final. Como ya es costumbre, se jugarán cuatro partidos y los cuatro restantes una semana después.

El martes 13 de febrero se disputarán los juegos Juventus vs. Tottenham y Basel vs. Manchester City. El miércoles 14, se disputarán Porto vs. Liverpool y Real Madrid vs. PSG.

Juventus vs. Tottenham

El equipo campeón de Italia terminó en la segunda posición del Grupo D sumando 11 puntos tras tres triunfos, dos empates y una derrota. Superaron en su sector a Sporting y Olympiacos, mientras que quedaron a tres puntos del líder Barcelona. Juventus anotó siete goles y recibió cinco en contra.

Por su parte, Tottenham ganó sorpresivamente el Grupo H con 16 unidades luego de cinco triunfos, un empate y cero derrotas. Anotaron quince goles y recibieron cuatro en contra.

A pesar de compartir el grupo con APOEL, Borussia Dortmund y Real Madrid, fueron los mejores.

Basel vs. Manchester City

Basel fue el segundo lugar del Grupo A tras terminar por encima de CSKA Moscú y Benfica con 12 puntos, tres menos que Manchester United. En esa ronda anotaron once goles y recibieron cinco en contra tras cuatro victorias y dos derrotas.

Por su parte, Manchester City sumó 15 puntos para ganar el Grupo F superando a Shakhtar Donetsk, Napoli y Feyenoord. Llegan con catorce goles a favor y cinco en contra tras cinco victorias y una derrota.

Porto vs. Liverpool

El equipo portugués terminó en la segunda posición del Grupo G con 10 puntos gracias a tres victorias, un empate y dos derrotas. Anotaron quince goles y recibieron diez en contra. No lograron superar a Besiktas pero sí a RB Leipzig y Mónaco.

Liverpool fue el mejor equipo del Grupo E al terminar invicto con tres triunfos, tres empates y cero derrotas. Anotaron veintitrés goles y recibieron seis en contra. Compartían el grupo con Sevilla, Spartak Moscú y Maribor.

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain

La serie más esperada de la ronda de octavos es la que disputarán Real Madrid y PSG.

El equipo español fue el sublíder del Grupo H, por debajo de Tottenham, con 13 puntos tras cuatro victorias, un empate y una derrota. Suman diecisiete goles a favor y siete en contra.

PSG le ganó el Grupo B a Bayern Munich, Celtic y Anderlecht. Terminaron con 15 puntos luego de cinco triunfos, cero empates y una derrota, anotando veinticinco goles y recibiendo cuatro en contra.

