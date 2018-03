Ryan Mason se retira del futbol tras sufrir fractura de cráneo

El mediocampista de Hull City no se logró recuperar de una lesión en la cabeza sufrida durante un partido en enero del 2017.

El jugador inglés Ryan Mason ha anunciado su retiro del futbol a causa de la fractura de cráneo que sufrió hace un año. Él decidió seguir el consejos del cuerpo médico y no poner en riesgo su salud o vida.

El jugador de 26 años sufrió la lesión tras un choque de cabezas con Gary Cahill, defensa central del Chelsea, durante un partido de Premier League hace más de un año. Mason recibió tratamiento durante unos nueve minutos en el campo de Stamford Bridge. Fue operado en el Hospital St Mary’s en Londres y fue dado de alta ocho días después.

El martes, Mason confirmó la noticia de su retiro. “He trabajado incansablemente para poder volver al campo. Desafortunadamente, habiendo recibido asesoramiento médico experto, ahora no tengo más remedio que retirarme debido a los riesgos involucrados dada la naturaleza de mi lesión.

“Estoy y siempre estaré eternamente agradecido por el increíble equipo de personas que me rodean que me han ayudado a recuperarme de lo que fue una lesión que me amenazó la vida en enero de 2017”.

Ryan Mason comenzó su carrera en Tottenham y jugó con Yeovil, Doncaster, Millwall y Swindon antes de unirse a Hull en 2016. Fue seleccionado a la Selección Nacional de Inglaterra para enfrentar a Italia en marzo de 2015.

