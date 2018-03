El dueño del Club Guadalajara y el candidato a la presidencia acordaron que el perdedor portará la camiseta del equipo que gane el juego de la fecha 9.

A través de Twitter, Jorge Vergara retó a José Antonio Meade a una apuesta por el partido que disputarán Pumas y Chivas el próximo domingo 25 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario de C.U.

“El proyecto deportivo de Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en Pelado Almeyda y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien me lo niegue”, escribió en la red social Jorge Vergara.

Ante ese mensaje, Meade respondió “Yo mero ¡Gooya, gooya! ¡Universidad!”

Siguió un amistoso y respeuoso intercambio que terminó con una apuesta: el perdedor tendrá que ponerse la camiseta del equipo ganador en un evento de Omnilife, aún por determinar cuando.

El proyecto deportivo de @Chivas está planeado con bases sólidas. Confiamos en @peladoalmeyda y no hay milagros, paciencia y salivita es lo único que se necesita para remontar, ya se verá en el próximo partido y, por experiencia, les puedo decir que no hay quien lo me lo niegue. — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) February 18, 2018

Yo mero ¡Goooya, goooya! ¡Universidad! — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 18, 2018

La tabla dice que les vamos a ganar muy bonito. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 18, 2018

Camiseta contra camiseta ? — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) February 18, 2018

¡Juega! — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 18, 2018

Es más, si yo gano, voy y te pongo la de @PumasMX frente a la gente de @Omnilife y si yo pierdo me pongo la de @Chivas frente a ellos. ¿Quiubo? — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 18, 2018

¡Eso nunca! La lealtad primero que todo mi estimado. ¡Te llevo una camiseta! — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 18, 2018

No creo que tengan tallas tan grandes. Soy Chiva. — Jorge Vergara M. (@jorgevergara) February 18, 2018

