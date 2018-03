Pugilista ingles gana combate pero se colapsa y fallece horas después de la pelea

Londres, Reino Unido .- El deporte del boxeo es una de las competencias más riesgosas debido al constante golpeteo al que son expuestos sus participantes ejemplo de ello es el reciente fallecimiento de Scott Westgarth pugilista quien combatió con Dec Spelman en la categoría de la categoría semipesados.

El oriundo de Newcastle alcanzó a dar una entrevista después de vencer a su oponente, con un puntaje a su favor de 95 a 92 despues de 10 rounds en una función realizada en el Doncaster Dome de Inglaterra, pero en la misma ya presentaba problemas al responder las preguntas y de acuerdo con ESPN, se desplomó al momento de llegar a su vestuario motivó por el cual fue trasladado al hospital donde pocas horas después se informó que su muerte.

Stefy Bull, promotor del evento, emitió un comunicado en cuanto se confirmó el fallecimiento del deportista. “Dios bendiga a Scott. Un joven que haciendo un trabajo que ama perdió su vida, no tengo palabras. Mis condolencias a tu familia y a tu equipo. Han sido los días más difíciles que he tenido que soportar”, comentó Bull.

Por su parte Spelman escribió en su cuenta de Twitter; “absolutamente desconsolado y sin palabras. Continuaré orando por la familia de Scott y las personas cercanas a él. Descansa mi amigo”.

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott’s family and the people close to him rest easy my friend 🙏 xxx

— dec spelman (@dec_spelman) 26 de febrero de 2018