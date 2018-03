El español Rafael Nadal se vio obligado a abandonar el Abierto Mexicano de Tenis tras no lograr recuperarse de una lesión que le aqueja desde el Abierto de Australia.

Nadal iba a enfrentarse a Feliciano López en la primera ronda del torneo, pero unas horas antes ofreció una rueda de prensa para dar la mala noticia.

Ayer en el último entrenamiento, volví a sentir un pinchazo en la misma zona, según la resonancia. Es algo similar a lo de Australia, pero menos grave. Siempre soy de los que me esfuerzo, de intentarlo hasta el último momento, en esta ocasión desgraciadamente no tengo esa opción.

Debido a los reclamos de algunos aficionados que deseaban verlo, Nadal dejó en claro que no tuvo otra opción y el más afectado y dolido por esta decisión es él:

Para mí es un momento complicado, no es fácil aceptar situaciones así. Si piensan que para mí no pasa nada al retirarme de Acapulco les digo que está equivocados, es un golpe duro, es un torneo que me hacía mucha ilusión, que estaba bien preparado para jugar, venía entrenando muy bien y tenía esperanza de hacer algo importante. No pudo ser y bueno, son momentos que tengo que aceptar y trabajar para recuperarme lo antes posible.

Tengo una vida que seguir y tengo que seguir jugando al tenis. He escuchado la reclamación de ustedes pero también deben entender que ante todo soy una persona, no soy una máquina. Tengo obligaciones con el torneo, con los sponsors (patrocinadores), con los seguidores, no puedo estar en todos lados.