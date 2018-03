Cerca de la una y media de la mañana alrededor de 50 ultras tiraron petardos, bengalas y gritaron insultos en la puerta del Hotel Du Collectioneur, un exclusivo alojamiento a 8 kilómetros del Parque de los Príncipes. El equipo de seguridad de los merengues llamó a la policía, sin embargo, eso no evitó que la plantilla y el cuerpo técnico español fueran molestados por los disturbios.

At 01:30 local time this morning PSG ultras arrived outside the hotel Le Collectionneur to wake up the Real Madrid players where they are staying. pic.twitter.com/S4PncFUsra

— Get French Football (@GFFN) March 6, 2018