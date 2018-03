Los ocho clubes que lograron clasificar a la ronda de cuartos de final en la Champions League ya conocen a sus rivales, y hay grandes duelos a la espera.

Sorpresivamente, los cuatro equipos favoritos estadísticamente para coronarse se evitaron en el sorteo y estarán enfrentando a los que están clasificados en los últimos cuatro lugares.

La serie más esperada es la que disputarán los finalistas de la final anterior, Juventus y Real Madrid. Los Merengues vienen de eliminar en octavos a PSG, mientras que Juventus venció a Tottenham.

El segundo enfrentamiento será entre Sevilla y Bayern Munich. El equipo español derrotó en la ronda anterior a Manchester United, y Bayern Munich no tuvo problemas en pasar por encima de Besiktas.

Liverpool se medirá ante otro equipo inglés, Manchester City, en el duelo más ofensivo de los cuartos de final. Liverpool, sin complicaciones, derrotó a Porto, mientras que Manchester City dio cuenta del Basel.

Por último, Barcelona, que venció al campeón inglés Chelsea en octavos, se enfrentará a Roma, que viene de derrotar a Shakhtar.

The official result of the #UCLdraw.

Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2018