Los Mellizos de Minnesota estarán sin su jugador estrella Jorge Polanco por 80 partidos de la liga, luego de que este diera positivo en un análisis antidoping. Polanco tenía en su sistema rastros de Estanozolol, un esteroide anabólico sintético derivado de la dihidrotestosterona.

En una declaración, Polanco aseguró no haber usado la droga a propósito, y en su defensa dijo que le pidió a su entrenador atlético un suplemento legal, y recibió lo contrario. También dijo que no piensa apelar la sanción.

Él ofreció la siguiente declaración:

Hoy, he lamentablemente aceptado mi suspensión de 80 partidos por dar positivo por Estanozolol. Para ser claros, no consumí intencionalmente este esteroide. Ahora sé, sin embargo, que mi pura intención no es una excusa lo suficientemente buena y pagaré el precio por mi error de juicio. La sustancia que le pedí a mi entrenador atlético en la República Dominicana y a la que accedí tomar era una combinación de vitamina B12 con un suplemento de hierro, algo que no es inusual o ilegal para que los atletas profesionales tomen.

Desafortunadamente, lo que recibí no fue ese suplemento y acepto toda la responsabilidad por lo que está en mi cuerpo.

Cada hueso de mi cuerpo quiere apelar esta suspensión pero por respeto a Derek Falvey, Thad Levine, Paul Molitor, mis entrenadores, mis compañeros de equipo y toda la organización de los Mellizos, he decidido retirar mi petición de apelar y comenzaré a pagar mi suspensión inmediatamente. Tengo la esperanza de que a través de esta decepcionante situación otros jugadores aprenderán de mi error.

Espero que aquellos quienes han creído en mí, aquellos en la organización de los Mellizos, mis compañeros de equipo y los fans en Minnesota y en la República Dominicana acepten mi más sincera disculpa. Continuaré entrenando duramente cada día con la esperanza de poder contribuir con partidos ganadores con los Mellizos más adelante este año.