Islandia anunció que llevará a cabo un boicot diplomático en contra del Mundial de Rusia 2018. El gobierno islandés dio a conocer que ya le informó a la embajada rusa que suspenderá las relaciones bilaterales entre ambas naciones temporalmente, lo cual significa que ninguno de sus representantes políticos estará presente en la justa mundialista.

El Reino Unido comenzó el boicot tras expulsar a varios diplomáticos rusos de su país, medida que fue seguida por otras naciones, entre las que destaca Estados Unidos. Esto viene en consecuencia al asesinato de Serguéi Skripal y su hija, quienes fueron envenenados con un gas nervioso en Inglaterra.

Skripal era un exoficial de inteligencia militar rusa quien también era espía para el gobierno británico, lo cual lo llevó a ser arrestado y encarcelado por traición en Rusia. Tras un acuerdo entre ambos países, él fue liberado y llevado al Reino Unido en el 2010.

Gudlaugur Thor, Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia, hizo el anunció a través de Twitter.

#Iceland stands in solidarity with #UK over #SalisburyAttack taking diplomatic measures against #Russia. High-level bilat dialogue w/Russia postponed resulting in Icelandic leaders not attending @FIFAWorldCup. We urge Russia to cooperate w/the investigation & @OPCW @ForeignOffice

— Guðlaugur Þór (@GudlaugurThor) March 26, 2018