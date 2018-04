La promotora del pugilista mexicano decidió retirarse del combate luego de que este fuera suspendido por dopaje.

La segunda pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que estaba pactada para llevarse a cabo el próximo 5 de mayo, ha sido oficialmente cancelada. En rueda de prensa, Eric Gomez, presidente de Golden Boy Promotions, misma que representa a Álvarez, anunció la decisión.

“Vamos a cancelar la fecha del 5 de mayo en este momento, hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no habrá tiempo para promover para el 5 de mayo”, comentó al referirse a la cancelación.

Álvarez dio positivo por clembuterol a principios de este año en un par de controles antidoping. A pesar de que su equipo aseguró que los niveles de dicha sustancia coincidían con el consumo normal de carne y de inmediato trasladaron su campamento a los EE.UU., la Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió a Canelo y pactó una audiencia con él y sus representantes para el 18 de abril.

Golden Boy Promotions asegura que Canelo arrojó resultados negativos en dos pruebas antidoping posteriores, pero eso no fue suficiente para que la suspensión fuera retirada.

“Aún no siendo intencionalmente me llega una sanción y lo respeto, esto me pesa mucho. La pelea, la revancha, tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso Medio del mundo”, comentó Álvarez respecto a la cancelación.

