Real Madrid brindó un excelente partido y venció en Turín a la Juventus por marcador de tres goles a cero, dejando al campeón de Italia al borde de la eliminación.

El equipo merengue se puso al frente en el marcador apenas a los tres minutos de juego por medio de Cristiano Ronaldo, quien recibió un centro de Isco para adelantar a los visitantes. Juventus mejoró y comenzó a tener control del balón, pero su mejor jugada de peligro, que fue un remate de cabeza por parte de Gonzalo Higuaín, fue atajado de forma espectacular por parte de Keylor Navas.

El equipo local reclamó dos jugadas de penal a su favor, una mano y una posible falta sobre Paulo Dybala, ambas en el área, pero el silbante determinó no señalar ninguna.

Ninguno de los dos equipos logró culminar sus jugadas de gol y el marcador al mediotiempo era uno por cero a favor de los dirigidos por Zinedine Zidane.

En la segunda mitad Juventus perdió el ritmo y Real Madrid anotó en dos ocasiones más; primero mediante un remate de chilena de Ronaldo, y después un contraataque que Marcelo definió. Por si fuera poco, Dybala fue expulsado por doble amonestación y no jugará el partido de vuelta.

Otro que se perderá ese mismo encuentro es el defensa central del Real Madrid Sergio Ramos, debido a acumulación de tarjetas.

En el otro partido que se disputó el mismo día, Bayern Munich venció al Sevilla dos goles por uno como visitante y también llega como amplio favorito para avanzar a la siguiente ronda.

