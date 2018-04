Una posible final en la actual edición de la Liga de Campeones de la Concacaf se alejó de la realidad luego de que América perdiera en el partido de ida de las semifinales por marcador de tres goles a uno contra Toronto FC.

Sebastián Giovinco puso adelante a los canadienses apenas a los 9 minutos por medio de la vía penal. Andrés Ibargüen empató a los 21’ tras una gran jugada individual, pero, cuando América dominaba, Jozy Azltidore volvió a poner a los locales al frente en el tablero a un minuto del descanso.

La segunda mitad fue muy reñida, pero fue Ashtone Morgan quien marcó para poner el 3-1 definitivo a los 58’ de acción.

El equipo de Miguel Herrera deberá ganar por marcador de 2-0 o por tres goles o más si Toronto le anota de visita, cuando se enfrenten el el juego de vuelta el próximo 10 de abril en el Estadio Azteca. Toronto FC ya dio la sorpresa en la ronda pasada al eliminar al equipo campeón de México, Tigres, por marcador global de 4-4 pero anotando maás goles como visitante.

El ganador de esta serie se medirá en la gran final al ganador de la semifinal que disputarán New York Red Bulls y Chivas, quienes se enfrentarán en el partido de ida el miércoles 4 de abril a las 21 horas.

FT: A two-goal lead as we head to Estadio Azteca#TFCLive | #TORvAME | #SCCL2018 pic.twitter.com/LyTd9LLS66

— Toronto FC (@torontofc) April 4, 2018