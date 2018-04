Finalmente se estrenó en el futbol mexicano el VAR (Video Assistant Referee), y sirvió para mandar a las regaderas a un elemento de Monarcas Morelia durante la final que el equipo michoacano disputó contra León en el Estadio Nemesio Díez.

La acción ocurrió al minuto 60, cuando el defensa Edwin Ávalos pisó a un jugador rival, pero el silbante Luis Enrique Santander no vió la jugada. Sin embargo, le llegó la indicación por parte de los asistentes que están monitoreando el VAR y tras revisarla por su cuenta, decidió expulsar al jugador.

El partido terminó empatado y en tanda de penales Monarcas ganó 4-1 para consagrarse campeón del Torneo Sub-13 Primavera 2018.

WE ARE THE CHAMPIONS! 👏🏻👏🏻👏🏻

🥇🥇🥇🥇🏆🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/XnAu0y9bsO

— Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) April 6, 2018