América, Toluca, Tigres y Monterrey serán los cuatro equipos que buscarán el título de liga.

A pesar de que aún faltan dos partidos para que termine la jornada 14 del torneo, último de la fase regular, ya conocemos a los cuatro equipos que disputarán las semifinales en la Liga MX Femenil.

Este lunes, Pachuca vs. Toluca y América vs. Pumas cerrarán la temporada regular, pero tanto Toluca como América ya no pueden ser alcanzados por sus respectivos rivales, por lo que solamente se disputará cual de estos equipos se queda en el primer lugar del sector, y cuál en segundo.

América cuenta con 30 puntos y una diferencia de goles de +35, mientras que Toluca suma 29 unidades y una diferencia de goles de +11.

En el Grupo B, Monterrey terminó como líder con 34 puntos y +32 en su diferencia de goles, mientras que las jugadoras de Tigres aseguraron la segunda posición con +22 en su diferencia de anotaciones.

Si América gana su partido pendiente, se enfrentará en semifinales a Tigres, mientras que Toluca se medirá ante Monterrey en la siguiente ronda.

Si Toluca gana y América no suma los tres puntos, las semifinales serán Toluca vs. Tigres y Monterrey vs. América.

