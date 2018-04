En el pre show, Matt Hardy fue el ganador del André the Giant Memorial Trophy tras ser el último en pie de los 30 luchadores que comenzaron la pelea.

La final del torneo por el Campeonato Crucero fue entre Cedric Alexander y Mustafa Ali, ganando el primero para así coronarse. En trofeo de mujeres Women’s Battle Royal fue para Naomi, que superó a otras 19 competidoras.

En la lucha triple amenaza por el Campeonato Intercontinental, Seth Rollins derrotó a The Miz y Finn Balor. Por su parte, Charlotte Flair venció a Asuka para retener el Campeonato de Mujeres Smackdown.

En lo que fue una lucha entre cuatro luchadores por el Campeonato de Estados Unidos, Jinder Mahal venció al campeón Randy Orton, Bobby Roode y Rusev. También pudimos ver una lucha por equipos mixta, misma que Kurt Angle junto a Ronda Rousey ganaron tras vencer a Triple H y Stephanie McMahon.

Harper y Rowan, conocidos en equipo como The Bludgeon Brothers, vencieron a Los Usos y El Nuevo Día para obtener el Campeonato por equipos de Smackdown. En otro duelo por equipos, Daniel Bryan y Shane McMahon vencieron a Kevin Owens y Sami Zayn. De haber ganado, Owens y Zayn estarían regresando a SmackDown, pero no lo lograron.

El Campeonato de Mujeres Raw se fue a manos de Nia Jax, quien superó a Alexa Bliss. Por su parte, AJ Styles sigue siendo el rey de la WWE tras retener su cinturón al derrotar a Shinsuke Nakamura.

Braun Strowman y Nicholas, un fan de 10 años de edad que fue elegido de entre la audiencia, derrotaron a Cesaro y Sheamus para ser los nuevos campeones por equipos de Raw.

Por último, Brock Lesnar sigue siendo el campeón universal tras vencer a Roman Reigns. La acción de la WWE continuará este lunes con WWE Raw desde Nueva Orleans.

.@CedricAlexander dug deep in his SOUL to become the NEW #Cruiserweight Champion at #WrestleMania! #205Live #AndNew @MustafaAliWWE https://t.co/lEOqPeu0jS pic.twitter.com/9yseUivVDz

— WWE (@WWE) April 9, 2018