Barcelona llegaba con el marcador a favor tras ganar en la ida cuatro goles a uno. Por lo mismo, se consideraba que la eliminatoria ya estaba prácticamente definida.

Sin embargo, los jugadores de Roma salió en plan grande y por medio de Edin Dzeko se pusieron al frente apenas a los seis minutos del encuentro. En la segunda mitad, Daniele de Rossi anotó el segundo de penal y el empate en global llegó a ocho del final tras un remate de cabeza de Kostas Manolas.

Barcelona intentó reaccionar en los minutos finales del partido pero no logró encontrar la portería rival, por lo que el marcador final fue un empate a cuatro que le dio a Roma el pase a semifinales gracias al gol de visitante que anotó en el juego de ida.

En la otra eliminatoria, Manchester City quedó eliminado a manos de Liverpool, que le ganó ambos partidos de la serie.

El equipo de Jurgen Klopp llegaba con ventaja de tres a cero tras la intensa ida de la semana pasada. Manchester City tenía que buscar el triunfo y comenzó con el pie derecho marcando apenas a los dos minutos por medio de Gabriel Jesús. Sin embargo, Liverpool logró evitar recibir otro gol en contra y en el segundo tiempo anotó dos veces; primer por medio de Mohamed Salah a los 56’ y después mediante Roberto Firmino a los 77’.

De este modo, Josep Guardiola y su equipo han quedado eliminados por global de 5-1.

⏰ RESULTS ⏰

A stunning second-leg comeback sends Roma to the semi-finals; Liverpool reach last 4 for the first time since 2008. 🎉🎉🎉

* Roma win on away goals#UCL pic.twitter.com/i9ilc2ifyt

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018