Revelan el horario de los eventos a realizar durante la inauguración del Mundial Rusia 2018

La FIFA reveló el horario de los eventos que se realizarán este jueves 14 de junio para celebrar el inicio del Mundial de fútbol Rusia 2018.

Moscú, Rusia .- Cada cuatro años los fanáticos del fútbol disfrutan de la realización del torneo de selecciones por lo que el inicio del evento es engalanado con una ceremonia donde el país anfitrión muestra algunos aspectos relevantes de su cultura, a la vez que el mandatario de la nación sede realiza un discurso para dar la bienvenida a los deportistas y turistas que presenciaran los partidos.

El estadio donde se realizará la ceremonia de inauguración es el llamado Luzhniki, casa de la Selección rusa y fue sede de la finales de la Champions League (2008) y de la Copa UEFA (1999), así como de los Juegos Olímpicos (1980) fue inaugurado el 31 de julio de 1956, tiene capacidad para 81 mil personas y allí se jugarán Rusia vs. Arabia Saudita, Alemania vs. México, el 17 de junio, Portugal vs. Marruecos, 20 de junio, Dinamarca vs. Francia, 26 de junio, octavos de final, 1 de julio, semifinales, 11 de julio y la final que se realizará el 15 de julio.

También te puede interesar: Herramientas de Google te permitirán conocer al momento los resultados de Rusia 2018

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó que el acto inaugural iniciará a las 9:30 de la mañana, hora de México, y se enfocará en las actuaciones musicales entre quienes se tiene confirmada la presencia de Robbie Williams quien cantará junto a la soprano rusa Aida Garifullina.

Otra de las figuras que participará será el astro brasileño Ronaldo, quien en declaraciones retomadas por Huffington Post, indicó que “el partido inaugural siempre es muy simbólico; es ese instante en que te das cuenta de que el gran momento que llevabas cuatro años esperando, como jugador o aficionado, por fin ha llegado. Nadie sabe qué pasará en las cuatro semanas del campeonato, pero todo el mundo está seguro de que será memorable”.

Alexéi Sorokin, director general del Comité de organización, señaló que la ceremonia “tendrá un nuevo formato. No se parecerá a lo que hubo en Sudáfrica y en Brasil. Será más corta y transcurrirá justo antes del pitido inicial”.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram