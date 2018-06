¿Por qué Lionel Messi no ha brillado como Cristiano Ronaldo en Rusia?

Lionel Messi fue incapaz de ayudar a Argentina en el empate de su equipo contra Islandia y la derrota ante Croacia; mientras que Ronaldo lleva cuatro goles y le ha dado la misma cantidad de puntos a Portugal.

Aunque son jugadores con características completamente diferentes, siempre van a existir las comparaciones entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos están acostumbrados a ser la estrella de sus respectivos equipos (tanto club como selección) y ser considerados los dos mejores jugadores del planeta. Pero a nivel internacional, Messi se está quedando atrás de Ronaldo.

Argentina sufre en sus primeros dos partidos

Argentina llegó al Mundial Rusia 2018 como favorita para ganar su grupo y avanzar a las últimas instancias del torneo. Sin embargo, en su primer partido no pudieron derrotar a Islandia, viéndose en la mayor parte del juego sin orden táctico.

Para ese encuentro, todos los ojos estaban puestos sobre Lionel Messi, quien en Brasil 2014 anotó cuatro goles y fue elegido como el mejor jugador del torneo. En esta ocasión no mostró su ya conocida habilidad y estuvo bien marcado, lo cual frustró no solo al cinco veces ganador del Balón de Oro, sino a todo el equipo argentino.

En la segunda mitad de ese partido y con el marcador empatado a un gol, Messi tuvo la oportunidad de poner al frente a su selección tras decretarse un penal, pero para su mala fortuna, el arquero islandés lo atajó y Argentina solamente sumó un punto.

Todo el equipo fue criticado por su actuación, pero debido a las altas expectativas puestas en él, Messi fue el más señalado.

Llegó la segunda fecha del grupo y con ello una nueva oportunidad para que Messi y compañía mostraran su calidad. Enfrente se encontraba un complicado equipo croata, que en su primer juego derrotaron a Nigeria sin mayor problema.

Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina, fue criticado antes del partido por la alineación y formación que eligió para enfrentar a una selección que cuenta con un mediocampo conformado por Luka Modrić e Ivan Rakitić, dos de los mejores en el planeta en sus respectivas posiciones. Aún así, se esperaba que la ofensiva conformada por Messi y Agüero le diera a la albiceleste su primer triunfo del Mundial.

Argentina fue un desastre en todos los sectores del campo y Messi brilló por su ausencia ya que soló logró un tiro (el cual ni siquiera fue a puerta) y se vio desesperado por completar las jugadas ofensivas por su cuenta, lo cual no le resultó en todo el partido.

Croacia goleó tres por cero a Argentina y los dejó, en ese momento, con un pie fuera de Rusia y todo tipo de problemas internos.

Por su parte, Cristiano Ronaldo había comenzado el torneo anotando tres goles contra España y el único gol en el triunfo de Portugal ante Marruecos. Así, “CR7” es el líder de goleo del campeonato y ha anotado todos los tantos de su equipo, brillando como el mejor jugador del Mundial hasta el momento.

¿Qué le pasa a Messi?

En el empate contra Islandia y en la derrota ante Croacia, Messi se vio perdido y no contó con el apoyo de sus compañeros de equipo, pero él tampoco creó oportunidades de gol para ellos. Esto ha generado que muchos critiquen a Messi por no levantar a su equipo como lo hace Ronaldo, mientras que otros atacan a sus compañeros por no hacer lo suficiente para que Messi sea la figura de su selección.

¿Por qué Ángel Di María y Paulo Dybala son dejados en la banca? ¿Es decisión técnica o alguien de importancia toma las decisiones del equipo?

Algunos rumores dicen que es el mismo Messi quien controla quién es convocado y quién no a la selección; algo que se podría confirmar por la ausencia de Mauro Icardi, líder de goleo de la Serie A italiana, quien supuestamente no es su amigo por problemas personales.

Pero estas son suposiciones y Argentina aún puede rescatar el torneo, algo que recientemente lograron cuando parecían quedar fuera de este mismo Mundial.

Antes de disputarse la última jornada de la clasificación de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo del 2018, Argentina llegaba con cuatro partidos sin ganar y Messi con la presión de rescatar una vez más a su equipo y meterlo al Mundial. Al final, anotó los tres goles que le otorgaron a Argentina su lugar en Rusia y todos volvieron a verlo como el salvador.

Y a pesar de las malas actuaciones en este torneo, la victoria de Nigeria sobre Islandia le da a Argentina la posibilidad de avanzar a octavos de final con un triunfo sobre el equipo africano, si los argentinos terminan con mejor diferencia de goles que los islandeses.

Por el contrario, Portugal podría quedar eliminada si pierde contra Irán, por lo que la gran actuación hasta ahora de Cristiano Ronaldo sería en vano y regresaría a casa antes de lo esperado.

Messi tiene una oportunidad más de demostrar por qué es considerado por muchos el mejor jugador de futbol de la historia, pero necesitará apoyarse y ser apoyado por sus compañeros de equipo.

