Confirman que Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid para jugar con la Juventus

Después de 9 años jugando en el Real Madrid donde ganó 4 Champions League, 2 campeonatos de la Liga Española, 3 mundiales de clubes y 5 balones de oro el portugués Cristiano Ronaldo confirma que deja al conjunto español para militar en la Juventus.

Madrid. España .-A través de un comunicado el equipo español del Real Madrid confirmó que el delantero portugues Cristiano Ronaldo será traspasado al conjunto italiano de la Juventus, el fichaje de Ronaldo habría costado 105 millones de euros.

El Madrid contrató al portugués en el verano del 2009 y desde entonces Cristiano Ronaldo se volvió en un referente del conjunto europeo ya que con el mismo ganó cuatro 4 Champions League, 2 campeonatos de la Liga Española, 3 mundiales de clubes y 5 balones de oro.

Ahora el delantero jugará las próximas cuatro temporadas en la Liga italiana, en el mensaje del equipo español se indica que; “El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.”.

Poco después de confirmada la noticia Ronaldo emitió un comunicado donde señala que los años que jugo en el Real Madrid “han sido posiblemente los más felices de mi vida”.

“Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan”, agregó el futbolista.

