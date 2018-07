Aficionados rusos y mexicanos quienes más gastaron en el mundial de Rusia 2018

Moscú, Rusia .- La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que durante el mundial de Rusia 2018 más de 40 mil mexicanos viajaron a las ciudades donde jugó la seleccionen mexicana de fútbol, y ahora un estudio realizado por la firma Visa asegura que nuestros connacionales ocupan el segundo lugar de consumo dentro de los estadios.

La afición que ocupa el primer lugar de compras durante la justa mundialista son los rusos, que por primera vez en su historia albergan un mundial y cuya selección fue eliminada en cuartos de final por el conjunto de Croacia.

A través de sus redes sociales la empresa, especializada en transacciones comerciales, compartió un video donde muestra los resultados de su investigación, en la misma se detalla que durante la fase de grupo los seguidores del tricolor gastaron un millón 197 mil 170 dólares (apróximadamente 22 millones 601 mil 974 pesos).

Mientras que los rusos compararon artículo por un valor ocho millones 182 715 dólares (cerca de 155 millones 98 mil 854 pesos).

Por su parte quienes apoyaron a Argentina gastaron 501 mil dólares, la afición de Brasil dejó un derrama de 299 mil dólares mientras que la colombiana gastó 323 mil dólares.

Which country’s fans do you think spent the most at @FIFAWorldCup stadiums in the group stage this year, according to Visa data? Watch to find out: pic.twitter.com/CWXpgGkVS5

— VisaNews (@VisaNews) 9 de julio de 2018