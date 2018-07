FIFA revela los jugadores nominados al premio ‘The Best’ 2018

Zúrich, Suiza‎ .- A menos de un mes de que terminara el Mundial de Rusia 2018, la FIFA dio a conocer los nombres de los diez futbolistas que compiten por el reconocimiento ‘The Best’ 2018, destaca a la ausencia entre los nominados del astro brasileño Neymar Jr.

La tercera entrega del premio ‘The Best’, las dos anteriores ocasiones el ganador del mismo fue el portugués Cristiano Ronaldo que este año también esta en la lista final de 10 jugadores nominados, la lista la completan Kevin de Bruyne de Bélgica y que juega con el Manchester City, el francés Antoine Griezmann que pertenece al Atlético de Madrid, el también belga Eden Hazard que porta la camiseta del Chelsea, el inglés Harry Kane que juega en el Tottenham Hotspur, el joven francés de 19 años Kylian Mbappé quien participa en el Paris Saint-Germain, el argentino Lionel Messi estrella del Barcelona, el croata y madrilista Luka Modric, el egipcio Mohamed Salah que milita en el Liverpool y el francés y jugador del Real Madrid Raphael Varane.

También te puede interesar : Fanatismo futbolero, más que una trivialidad

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane

For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d

— FIFA.com (@FIFAcom) 24 de julio de 2018