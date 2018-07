Acusan a Qatar de sabotaje para ganar la sede de la Copa del Mundo 2022

Londres, Reino Unido .- Mediante el uso de noticias falsas y reportajes amañados así como el uso de ex agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) el comité de Qatar encargado de la postulación para conseguir ser la sede del Mundial de Fútbol en el 2022 habría organizado una campaña de desprestigio en contra de las otras naciones que buscaban de igual forma organizar el torneo, reveló un reportaje realizado por el medio británico The Sunday Times.

En la investigación se detalla que todas estas acciones buscaban crear la percepción de que las candidaturas de Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Japón no contaban con el apoyo de los ciudadanos de estas naciones.

Las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estipulan que los postulantes al magno torneo no deben emitir “declaraciones escritas u orales de ningún tipo, ya sean adversas o lo contrario, sobre las postulaciones o candidaturas de cualquier otra asociación afiliada” por lo que de acuerdo con Dan Roan, editor de deportes de la BBC, el país árabe podría ser sancionado, en caso de ser encontrado culpable, hasta con el retiro de la organización del mundial.

Roan recordó que una investigación anterior eximio al comité de Qatar de irregularidades durante su postulación. Parte de los documentos que asegura haber visto el tabloide ingles señalan que algunas de las estrategias usadas por los árabes incluye el pago de 9 mil dólares a un respetado académico estadounidenses para que redactara un informe negativo respecto al enorme costo económico que tendría la organización de una Copa Mundial en la Unión Americana, mismo que fue distribuido a diversos medios con cobertura internacional.

También habrían recurrido a pagar a lideres de opinión de las naciones participantes para que resaltaran los aspectos negativos de sus respectivas postulaciones. La acusación principal asegura que Qatar utilizó la oficina en Nueva York de la compañía de comunicaciones Brown Lloyd Jones para que ex agentes de la CIA crearan campañas de comunicación para que la FIFA creyera que los ciuadadanos de las otras candidaturas no apoyaban la postulación de su país.

A través de un comunicado el Comité Supremo de Organización y Legado de Qatar 2022 dijo que “rechaza cada una y todas las acusaciones presentadas por The Sunday Times”. “Hemos sido minuciosamente investigados y hemos sido abiertos con toda la información relacionada a nuestra postulación, incluyendo con la investigación oficial encabezada por el fiscal de EStados Unidos, Michael García”.

