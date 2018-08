Usain Bolt fue fichado por un equipo de fútbol australiano

Gosford, Australia .– El medallista olímpico Usain Bolt entrenará junto a los futbolistas del equipo australiano Central Coast Mariner, esto con la intención de poder jugar en un partido oficial. Por lo que el poseedor de la marca mundial de los 100 metros planos se comprometió a entrenar para convertirse en un jugador profesional.

“Siempre digo que ‘cualquier cosa es posible, no pienses en los límites’ y espero el desafío”, señaló el oriundo de Jamaica al ser presentado por el director general de la escuadra, Shaun Mielekamp, quien declaró que “tener a Usain Bolt en el club para entrenar y, con suerte, convertirse en un jugador profesional de futbol, es parte de la filosofía del club”, reportó Notimex.

“Estoy muy emocionado de venir a Australia y me gustaría agradecer al propietario y la gerencia de Central Coast Mariners por darme esta oportunidad. Ha sido mi sueño jugar al fútbol profesional y sé que para eso hace falta mucho trabajo duro y entrenamiento, pero quiero hacer un impacto en la A-league. Cuando hablé con Mike Mulvey, él me comentó claramente cuáles son las ambiciones del equipo para esta temporada. Espero poder conocer a mis compañeros pronto y aportar mi grano de arena para lograr llevar a los Mariners a lo más alto”, agregó Bolt.

