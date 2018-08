En la edición XXXVI del Maratón de la Ciudad de México reportes preliminares indican que 13 mil corredores hicieron trampa para llegar al final de la competencia, y de esa forma recibir su medalla y diploma por participar.

Durante la edición del año pasado 5 mil de los participantes en el Maratón de la CDMX fueron evidenciados como tramposos ya que no completaron el recorrido de la carrera, que consta de 42 kilómetros y 195 metros, puesto que usaron el transporte público u otros medios para acortar distancias y llegar al final de la competencia, esto con la clara intención de recoger su diploma y medalla conmemorativa.

Para la edición número XXXVI se contó con 38.336 personas inscritas, de las cuales 36.437 recogieron su kit de participación y hasta el momento de manera extraoficial se informa que el pasado 26 de agosto 32 mil cruzaron la meta.

Pero de acuerdo con el sitio especializado en detectar participantes tramposos marathoninvestigation, web que utiliza el análisis de datos para saber quienes no pasan por las puntos de registro de las carreras, reportes preliminares señalan que en este año 13 mil corredores hicieron trampa durante el maratón de la CDMX.

En declaraciones retomadas por ESPN, Javier Carvallo, director del Maratón de la Ciudad de México, señaló que no se puede asegurara que todos los que reciban la medalla por terminar la carrera en realidad recorrieron los 42 kilómetros pero que en el momento en que se tengan los resultados finales se detectarán a quienes no cumplieron con las reglas de la competencia.

“Vamos a ver que aquellos que hayan reincidido en esta mala práctica, penalizarlos a través de la Federación Mexicana de tal manera que no se les permita participar en carreras de la Ciudad de México cronometradas con chip electrónico”, externo el director del Maratón, quien además informó que hubo un plan para evitar las trampas.

“Se hizo una campaña de comunicación en la que se alienta a los corredores a que realicen la ruta completa a que corran el Maratón de inicio al final”.

Carvallo añadió que se espera entregar los resultados oficiales a más tardar el próximo viernes ademas de que aclaró que los que cortaron camino no estarán en los mismos: “Es muy difícil tecnológicamente hablando, poder en tiempo real especificar tú sí, tú no y esto podría causar problemas en la operación. Se tomó la decisión de apelar a que el corredor era el responsable de sus casos y sí quiero dejar muy en claro que estos corredores no formarán parte de los resultados oficiales del Maratón, tal como ha ocurrido en los últimos cinco años”.