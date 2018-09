Serena Williams y su altercado con el árbitro en la US Open 2018 [VIDEO]

Serena Williams buscaba conseguir el sétimo título en Flushing Meadows y el vigésimo cuarto de Grand Slam, pero terminó el encuentro en llanto y visiblemente frustrada tras su discusión con el juez del encuentro.

Serena Williams, una de las deportistas más reconocidas de los últimos años, fue vencida este sábado en la final femenina del abierto de Estados Unidos ante la tenista japonesa Naomi Osaka, vigésima cabeza de la serie.

Williams perdió por 6-2 y 6-4 ante Osaka, pero lo más destacado del encuentro fue el enfrentamiento que tuvo con el árbitro del partido durante al menos dos ocasiones. Williams, de 36 años, recibió dos advertencias: una por recibir consejo de su entrenador y otra por destrozar su raqueta después de que Osaka rompiera su servicio en la segunda manga.

Serena Williams buscaba conseguir el sétimo título en Flushing Meadows y el vigésimo cuarto de Grand Slam, pero terminó el encuentro en llanto y visiblemente frustrada tras su discusión con el árbitro portugués, Carlos Ramos, penalizó a la tenista norteamericana en tres ocasiones y le quitó un juego en el segundo set, luego de que Williams lo llamó ladrón y mentiroso.

El enfrentamiento más intenso de la carrera de Williams

Lo que será recordado como uno de los mayores escándalos de la brillante Serena Williams inició cuando Ramos la sancionó con una “advertencia” por supuestamente haber recibido un consejo de su entrenador, Patrick Mouratoglou, una acción que podría ser considerada coaching y que conlleva sanción.

Serena estalló. “Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder. Sólo te lo digo. Me has robado, me debes una disculpa, nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso. Me debes una disculpa”.

Serena comforted an emotional Naomi Osaka after losing in the US Open 😥 pic.twitter.com/oCLTRn66cW — espnW (@espnW) September 8, 2018

No fue el único momento álgido. Más tarde, Serena recibió una nueva amonestación por parte de Ramos y le quitó un juego que dejó el marcador del segundo set en 5-3 “Me vas a quitar esto porque soy mujer” se escuchaba decir a la tenista.

Al final, Williams fue sancionada con la pérdida de un punto por lanzar su raqueta al suelo durante el segundo set del partido y posteriormente se le quitó un juego por agresión verbal contra el juez.

Multa y acusaciones

Tras el juego, Williams fue multada con 4.000 dólares por presuntamente recibir consejo de su entrenador, con 3.000 dólares por tirar su raqueta y 10.000 dólares por agresión verbal hacia el juez.

La tenista aseguró que fue víctima de sexismo, ya que los jugadores hombres raramente tienen advertencias.

Luego de la controversia, la tenista ha sido respaldada por la Asociación Femenina de Tenis (WTA) que dio a conocer este domingo, a través de su presidente ejecutivo Steve Simon, un comunicado en el que pide que se dé el mismo trato de igualdad a las jugadoras y jugadores en la aplicación del reglamento con relación al asunto del “coaching” y el código de conducta en la pista.