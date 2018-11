El próximo 1 de diciembre la World Wrestling Entertainment (WWE) realizará una función en la Ciudad de México misma que contará con la presentación de varios luchadores profesionales en lo que será la segunda función que se hace en nuestro país.

Ciudad de México .- Con la presciencia de Dean Ambrose y Seth Rollins, que se enfrentarán por el campeonato Intercontinental la WWE presentó su cartel definitivo para la función que se realizará el próximo 1 de diciembre en la capital de México, en el cartel también se anuncia la participación de Rey Mysterio y Andrade ‘Cien’ Almas.

De esta forma los encuentros pactados para esa noche son los siguientes:

Combate sin descalificación:

AJ Styles vs. Samoa Joe

Combate por el Campeonato Femenil de RAW:

Ronda Rousey vs. Nia Jax w/Tamina

Combate por el Campeonato Intercontinental:

Seth Rollins vs. Dean Ambrose

Combate por el Campeonato de Estados Unidos:

Rey Mysterio vs. Shinsuke Nakamura

Braun Strowman vs. Baron Corbin

Charlotte Flair vs. Mandy Rose

Elias vs. Bobby Lashley /Lio Rush

Finn Balor vs. Drew McIntyre

Rusev /Lana vs. Andrade Cien Almas /Zelina Vega

The New Day’s Big E & Kofi Kingston vs. The Colons

Combate por el Campeonato de Peso Crucero de la WWE

Kalisto vs. Buddy Murphy

De esta forma Alexa Bliss no estará en México debido a la contusión que sufre, por lo que Nia Jax se medirá a Ronda Rousey por el título Femenino de RAW.

Síguenos en Facebook – Twitter – Instagram – Telegram