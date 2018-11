Selección femenil mexicana jugará la final del Mundial Sub -17

Montevideo, Uruguay .- Con un marcador de un gol a cero las representes femeninas de México en el Mundial de Fútbol, para menores de 17 años, vencieron al equipo de Canadá con lo que ahora disputarán la final del torneo ante su similar de España.

El único gol del partido fue anotado de penalti por Nicole Pérez al minuto 24 con un cobro raso a la izquierda de la portera canadiense, reportó Notimex.

NOS VAMOS A LA FINAL.

Players, Coaches & Parents were 💃 , as @miseleccionmx 🇲🇽 reached the #U17WWC Final for the first time. Enjoy!#PasiónyOrgullo | #h1s7óricas pic.twitter.com/tanSK8DFnB

— FIFA Women’s World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 29 de noviembre de 2018