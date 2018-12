WWE Live se presenta con éxito en la Ciudad de México

Como parte de la gira mundial de este 2018 la World Wrestling Entertainment (WWE) realizó una parada en la Ciudad de México, el pasado 2 de dicembre, evento que contó con la participación de los mexicanos Rey Mysterio y Andrade ‘Cien’ Almas.

Ciudad de México .- De nueva cuenta el público mexicano fue testigo de un evento de la WWE Live mismo que contó con la participación de estrellas en ascenso como consolidadas, el foro escogido para presenciar la lucha libre fue la Arena Ciudad de México, en donde el pasado 2 de diciembre a las ocho de la noche en punto se presentó el primer combate entre Rey Mysterio y Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Estados Unidos.

A esta pelea se unieron The New Day’s Big E & Kofi Kingston ya que The Colons impidió que Rey Misterio triunfara, finalmente los aliados del mexicano colaboraron con su victoria, aunque no se le otorgó el campeonato debido a la interferencia de los puertoriqueños.

Posteriormente se realizó la lucha entre Charlotte Flair y Mandy Rose en donde la originaria de Carolina del Norte utilizo uno de sus movimientos especiales para derrotar a Rose, esto ante la algarabía del publico. Mientras que en combate por el Campeonato de Peso Crucero de la WWE entre Kalisto vs. Buddy Murphy, el actual campeón, Murphy, retuvo su cetro.

Por su parte Drew McIntyre derrotó a Finn Balor, este último hizo mancuerna con Elias, quien durante su presentación toco los acordes de una canción de El TRI con lo que se ganó el apoyo del público, ambos obtuvieron la victoria en su enfrentamiento en contra de Bobby Lashley y Baron Corbin.

La pelea entre Seth Rollins y Dean Ambrose quedo empatada por lo que Rollins continua portando el Título Intercontinental. En la presentación de el mexicano Andrade Cien Almas, quien estaba acompañado por Zelina Vega, se enfrentaron con Rusev y Lana, quienes humillaron a Cien Almas, llevándose la victoria.

En la segunda pelea estelar de la noche, Ronda Rousey, expuso el Campeonato Femenino de RAW ante Nia Jax y aunque al inicio tuvo problemas para dominar a su rival Rousey al final mantuvo el campeonato. La pelea estelar en tierras aztecas fue entre AJ Styles y Samoa Joe, llevándose la victoria Styles.

