Listos los clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League

Real Madrid está listo para defender su título como vigente tricampeón europeo, aunque en esta edición de Liga de Campeones no llega en su mejor momento.

Tras varias sorpresas en la jornada final de la fase de grupos quedaron definidos los 16 equipos que participarán en los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, así como los ocho que disputarán los dieciseisavos de final de la Europa League.

El campeón Real Madrid llega con incertidumbre, ya que a pesar de haber ganado su grupo, perdió en casa por marcador de 0-3 ante CSKA Moscú, equipo eliminado de la competencia. Liverpool avanzó en la última jornada gracias a una gran actuación de su arquero Allison, quien contuvo todos los ataques del Napoli. Otro equipo inglés que ganó su pase en la fecha final fue Tottenham, ya que empató en Barcelona y aprovechó que Inter no pudo derrotar al PSV.

Como en cada edición, los favoritos a ganar la competencia son, además del Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich y PSG, aunque estos últimos no han logrado el objetivo.

Estos son los clasificados a los octavos de final de la Champions League:

Bombo ganadores de grupo

Barcelona (España, Grupo B)

Bayern Munich (Alemania, Grupo E)

Borussia Dortmund (Alemania, Grupo A)

Juventus (talia, Grupo H)

(talia, Grupo H) Manchester City (Inglaterra, Grupo F)

Paris Saint-Germain (Francia, Grupo C)

Porto (Portugal, Grupo D)

Real Madrid (España, Grupo G)

Bombo segundos de grupo

Ajax (Holanda, Grupo E)

Atlético Madrid (España, Grupo A)

Liverpool (Inglaterra, Grupo C)

(Inglaterra, Grupo C) Lyon (Francia, Grupo F)

Manchester United (Inglaterra, Grupo H)

Roma (Italia, Grupo G)

Schalke (Alemania, Grupo D)

Tottenham (Inglaterra, Grupo B)

Terceros lugares (clasifican a Europa League)

Club Brugge (Bélgica, Grupo A)

Inter Milan (Italia, Grupo B)

Napoli (Italia, Grupo C)

Galatasaray (Turquía, Grupo D)

Benfica (Portugal, Grupo E)

Shakhtar Donetsk (Ucrania, Grupo F)

Viktoria Plzen (República Checa, Grupo G)

Valencia (España, Grupo H)

Equipos eliminados

Monaco (Francia)

PSV Eindhoven (Países Bajos)

Estrella Roja Belgrado (Serbia)

Lokomotiv Moscú (Rusia)

AEK Atenas (Grecia)

1899 Hoffenheim (Alemania)

CSKA Moscú (Rusia)

Young Boys (Suiza)

Reglas del sorteo de octavos de final

Se enfrentarán los ganadores de grupos contra los segundos lugares; sin embargo, no se podrán enfrentar dos equipos que hayan participado en el mismo grupo ni dos equipos que pertenezcan a la misma federación o país. Por ejemplo; Atlético Madrid no podrá enfrentarse a Real Madrid ni Barcelona por ser de la misma federación, ni a Borussia Dortmund por haber pertenecido al mismo grupo. El sorteo se realizará el martes 17 de diciembre a las 5 a.m. hora del centro de México. Los octavos de final se jugarán los días 12, 13, 19 y 20 de febrero 2019.

Después de llevarse a cabo el sorteo de la Champions League se disputará el sorteo de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. Los terceros lugares de los grupos de la Champions League se unirán a los 24 equipos de la Europa League que avancen de ronda. Hasta ahora los ya clasificados son Bayer Leverkusen (Alemania), FC Zurich (Suiza), Red Bull Salzburg (Austria), Zenit (Rusia), Dinamo Zagreb (Croacia), Fenerbahce (Turquía), Arsenal (Inglaterra), Sporting CP (Portugal), Real Betis (España), Eintracht Frankfurt (Alemania), Lazio (Italia), Dynamo Kiev (Ucrania) y el favorito Chelsea (Inglaterra).

También te puede interesar: ¿Juguetes o tecnología? Esto encabeza las cartas a los Reyes Magos

Síguenos en Facebook – Twitter – Instagram – Telegram