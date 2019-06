Tras 18 años de carrera, Fernando Torres se retira del futbol

A sus 35 años, el oriundo de Fuenlabrada, España, decidió poner punto final a su historia en el balompié mundial y confirmó que el domingo ofrecerá una conferencia de prensa en Tokio, Japón.

«Tengo algo muy importante que anunciar. Después de 18 años apasionantes. Ha llegado el momento de poner fin a mi carrera», manifestó el delantero mediante un video en sus redes sociales.

“El Niño” se formó en la cantera del Atlético de Madrid y debutó con el primer equipo, el 27 de mayo de 2001 ante CD Leganés; después emigró a Inglaterra, donde fue fichado por Liverpool en 2007; en 2011, vistió la camiseta del Chelsea y tres años después fue cedido con AC Milán.

El 27 de diciembre de 2014, Torres regresó con los “colchoneros”, tras siete años fuera de su país; para el 10 de julio de 2018 partió hacia Japón para jugar con Sagan Tosu, último equipo en su carrera.

También participó desde 2003 hasta 2014 con la selección de España, con la que logró dos Eurocopas (2008 y 2012) y fue campeón del mundo en 2010; entre sus títulos destacan una Champions League, dos Europa League y FA Cup en cuanto a clubes se refiere.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 de junio de 2019