Tour de Francia: el colombiano Egan Bernal hace historia como el primer latinoamericano en ganar la carrera más prestigiosa del ciclismo

Solo tiene 22 años, pero este 28 de julio Egan Bernal terminó de escribir una de las páginas más gloriosas de la historia del deporte colombiano.

Bernal se convirtió este domingo en el primer ciclista del país -y en el primer latinoamericano- en ganar la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial: el Tour de Francia.

Y no solo eso: también se coronó como el campeón más joven del Tour en 110 años.

Lo hizo con estilo, apenas en su segunda participación en la vuelta francesa y entrando a París al lado del ganador de la edición anterior y compañero del equipo Ineos, Geraint Thomas, quien se declaró honrado de haber corrido a su lado.

El galés terminó la prueba en segundo lugar, a 1′ 11″ después de no poder igualar el ritmo de Bernal en las montañas.

Y los colombianos, que habían soñado durante años con la victoria final de uno de los suyos en el Tour, siempre atesorarán el momento en el que «el joven maravilla de Zipaquirá» se hizo con la camiseta amarilla del líder para no soltarla.

Ocurrió el viernes, durante la subida del Col de l’Iseran, el punto más alto del Tour, con 2.764 kilómetros de altura.

Probablemente no había lugar más apropiado para Bernal, quien se crió a los 2.650 metros sobre el nivel del mar de Zipaquirá, población ubicada unos 40 kilómetros al norte de su Bogotá natal.

Que finalmente se vistiera de amarillo en ese lugar también parece lo más apropiado para el el nuevo héroe del país que vio nacer a Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, Lucho Herrera, Fabio Parra y tantos otros grandísimos escaladores colombianos.

Bernal pudo así hacer realidad el sueño que hasta el momento también se le ha negado a Rigoberto Urán y Nairo Quintana, quienes terminaron la 106ª edición del Tour en séptimo y octavo lugar, respectivamente.

Quintana, el primer colombiano en ganar el Giro d’Italia (en 2014) y el segundo y último en llevarse la Vuelta a España (2016), estuvo cerca en 2013 y 2015, cuando terminó en segundo lugar. También logró la tercera posición en 2016.

Congratulations to @TeamINEOS and @Eganbernal winning the 106th Tour de France.

Reinforcing our belief that individuals can excel when challenged and that great teams can achieve extraordinary results. #TDF2019 pic.twitter.com/RvyIKxiNVr

— INEOS (@INEOS) July 29, 2019