El Gran premio de México 2019, que se desarrollará del 25 al 27 de octubre, generará una derrama económica 4 mil 200 millones de pesos, conoce la hora y fecha en que podrás presenciar este espectáculo.

Por quinto año consecutivo los fanáticos de la velocidad en México disfrutaran de un fin de semana de adrenalina ya que se correrá la jornada 18 de la temporada 2019 de Fórmula 1, evento que de acuerdo con las autoridades dejará una derrama económica de cuatro mil 220 millones de pesos.

Des el viernes 27 de octubre iniciarán las actividades cuando se desarrollen las Practicas Libres 1 y 2, la primera vez que los pilotos tomen la pista será a las 10 horas locales, para continuar con la segunda sesión de ensayo a las 14 horas.

El sábado 26 de octubre en dos ocasiones, 10 de la mañana, 1 de la tarde, los motores volverán a rugir para dejar la clasificación para la carrera del 27 de octubre, misma que comenzará a las 13:10 horas locales.

Gran Premio de México 2019

Libres 1 | Viernes 25 de octubre | 10:00 horas | Fox Sports

Libres 2 | Viernes 25 de octubre | 14:00 horas | Fox Sports

Libres 3 | Sábado 26 de octubre | 10:00 horas | Fox Sports

Clasificación | Sábado 26 de octubre | 13:00 horas | Fox Sports

Carrera | Domingo 27 de octubre | 13:10 horas | Fox Premium

Highest circuit on the calendar

A rich history in F1

On the eve of race weekend in Mexico, get to know Autodromo Hermanos Rodriguez 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/5AmFFrLX80

— Formula 1 (@F1) October 24, 2019