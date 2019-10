Nacionales de Washington campeones de la Serie Mundial 2019

Con un marcador de 6 carreras contra 2 los Nacionales de Washington se coronaron campeones de las Ligas Mayores del Béisbol de la temporada 2019.

Nacionales de Washington rompió con el esquema y, sin ser considerado como favorito, pasó a la historia al obtener por primera vez el cetro de la Serie Mundial y, desde luego, llevar la fiesta a la capital estadunidense.

De la misma manera, Nats se convierte en el equipo 21 que consigue el título en el séptimo partido como visitante, y tuvieron que pasar 95 años para que el llamado Clásico de Otoño se lo llevara una novena con sede en Washington.

Fue en 1924 cuando los senadores se llevaron el cetro a la capital. Nacionales, fundado en 1997, estuvo en la antesala de las finales en cuatro ocasiones y siempre se había quedado con las ganas de saborear las mieles del triunfo.

Había llegado en tres ocasiones a la serie de campeonato, de las cuales dos fueron ante Yanquis de Nueva York y una ante Indios. La última vez que llegaron a Serie de Campeonato fue en 2001.

Al final del juego de este miércoles, el dominicano Juan Soto consideró que la victoria en el séptimo juego fue gracias la esperanza que había en sus compañeros y que empezó a partir del séptimo inning. “Nos agarramos de Dios y quienes se agarran de Dios nunca se caen. Siempre estuvimos ahí. No nos dimos por derrotados”, expresó.

El pelotero sostuvo que para llegar a ganar los juegos y tener el temperamento, el bateo, se requiere de concentración y tener la mente puesta en el objetivo, “sin tener presión y hacer un buen trabajo en cada salida”.

Por otra parte, el pitcher Stephen Strasburg fue elegido como el Más Valioso de la Serie Mundial 2019, al contribuir en la victoria luego de su salida del martes cuando trabajó ocho entradas y un tercio, en las cuales aceptó cinco hits y dos carreras.

De esa manera obligó al séptimo juego de este miércoles en donde Nacionales se quedó con el título.

