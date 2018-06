México, Estados Unidos y Canadá organizarán la Copa del Mundo del 2026

Moscú, Rusia .– Con 134 votos de las 203 delegaciones pertenecientes a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con derecho a voto, la candidatura en conjunto entre los países de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, fue designada como la sede de la Copa del Mundo 2026.

El anunció se dio a conocer durante el 68 Congreso de la FIFA, que se realiza en Rusia, nación en donde se realizará este año el torneo mundial. La prepuesta de las tres naciones garantizaba al órgano rector del balompié mundial ganancias por más de 14 mil millones de dólares, mientras que la propuesta de Marruecos, con quien compitió vislumbra ingresos por siete mil millones.

De esta forma Estado Unidos albergará 60 de los 80 partidos, con 10 para México y la misma cantidad para Canadá, puesto que la nación liderada por Donald Trump cuenta con el mayor número de estadios construidos que cumplen con los requisitos que se exigen.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol y a la afición por ganar la sede de la Copa Mundial 2026, junto con Canadá y Estados Unidos.

Destacó que México se convirtió en el primer país en organizar tres copas del mundo, luego de ser anfitrión de los campeonatos de 1970 y 1986.

En un video difundido en su cuenta de Twitter @EPN, indicó que la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) es un reconocimiento a los tres países y un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece.

Por su parte Donald Trump, presidente de Estados Unidos, felicitó a Canadá, México y a su propio país por haber conseguido la sede tripartita de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Estados Unidos, junto con México y Canadá acaban de obtener la Copa del Mundo. Felicidades, un gran acuerdo de mucho trabajo”, escribió en Twitter poco después de su arribo al país tras la cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018