Ciudad de México .- Con base en información del sitio web soccer.com, la playera de la selección mexicana es la más vendida en casi la mitad de los estados de la Unión Americana.

De acuerdo al tweet del portal web, los estados que se han pintado de verdad son Arizona, California, Oregón, Nevada, Utah y Texas, entre otros más.

En lo particular, la camiseta más vendida del conjunto azteca es la Hirving Lozano, quien anotó el primer gol del equipo en el mundial en su enfrentamiento contra Alemania.

Cabe destacar, que es tanto el apoyo de la comunidad estadounidense, que el mismo jugador Landon Donovan hizo un llamado a apoyar a la selección mexicana a través de Wells Fargo.

The tournament is here! USA fans, our team may not be in Russia, but our neighbors to the south are. So join me and their proud #sponsor @WellsFargo to cheer on our other team, Mexico @miseleccionmxEN. ¡Vamos México! pic.twitter.com/YIifLGCT0D

— Landon Donovan (@landondonovan) 16 de junio de 2018