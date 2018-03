Extraña nieve naranja cubre algunos pueblos de Europa

Чё, почти как в пустыне 😂 • • #sky #mountains #nature #view #landscape #clouds #beautiful #goodday#mountain #goodphoto #bestoftheday #bestphoto #spring #water #horizon #walking #walk #sochifornia #gorkygorod #gopro #goprooftheday #go_pro #snow #rosakhutor #sea #blacksea #amazing #sunrise #snowboarding #безфильтров

A post shared by Ekaterina Grebnitskaya (@katrin.jd) on Mar 23, 2018 at 7:33am PDT