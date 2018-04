Trump da por “muerto” el DACA y pide a México frenar la inmigración

El presidente de EU denunció que México no está haciendo “lo que debería” para frenar el flujo ilegal de personas a través de la frontera sur.

Luego de varios meses de presuntamente buscar un acuerdo migratorio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo en sus redes sociales que el plan DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación, está “muerto” y pidió de nueva cuenta a México detener la migración ilegal.

“El DACA está muerto porque a los demócratas no les importa o no quisieron actuar (…) Ya no funciona. Debemos construir el Muro y asegurar nuestras fronteras con legislación adecuada. ¡Los demócratas quieren que no haya Fronteras, y de ahí las drogas y el crimen!”, señaló Trump en su cuenta de Twitter.

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon… No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Trump se había mantenido relativamente inactivo en redes, luego de pasar cuatro días de asueto, pero durante este domingo de Pascua, su cuenta oficial de Twitter compartió varios mensajes furibundos en los que volvió a amenazar a México con eliminar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y pidió a los republicanos usar la opción nuclear en el congreso para detener la inmigración.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo en la frontera adecuadamente debido a ridículas leyes liberales (de demócratas) como la captura y liberación (‘catch and release’). Se vuelve más peligroso. Hay “caravanas” viniendo. Los republicanos deben acudir a la opción nuclear para aprobar leyes estrictas AHORA MISMO. ¡NO MÁS ACUERDO DE DACA!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

El mandatario estadounidense se refirió a una caravana de alrededor de 1,500 migrantes centroamericanos que partió de Chiapas hace una semana, con la intensión de cruzar todo México para pedir asilo en Estados Unidos.

Al respecto, el presidente de EU denunció que México no está haciendo “lo que debería” para frenar el flujo ilegal de personas a través de la frontera sur.

“México está haciendo muy poco, si no es que NADA, para evitar que las personas lleguen a México a través de su frontera sur y luego a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Deben detener los grandes flujos de droga y de gente, o voy a detener a su gallina de huevos de oro: NAFTA. ¡NECESITAMOS EL MURO!”, aseguró el mandatario.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Con información de Univisión