Peña Nieto responde a Trump sobre cancelación del TLCAN

El presidente Peña Nieto advirtió que México continuará con las negociaciones del TLCAN con lo que llamó un espíritu propositivo, de respeto mutuo, de cordialidad.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió este martes a los recientes comentarios realizados por su homólogo estadounidense , Donald Trump, quien este fin de semana volvió a amenazar con anular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Durante una visita al Templo Mayor, el mandatario mexicano fue cuestionado por periodistas sobre la postura del país con respecto a los comentarios de Trump, quien escribió en sus redes sociales que México se ha beneficiado por el TLCAN de forma abusiva con respecto a EU.

“Nosotros con toda seriedad nos hemos venido conduciendo en una mesa de acuerdo, de negociación y espero que siga, que se mantenga ese espíritu propositivo, de respeto mutuo, de cordialidad, pero sobre todo de buscar puntos que realmente favorezcan el desarrollo de los tres países con quienes estamos negociando NAFTA (TLCAN, por sus siglas en inglés) y evidentemente en los temas propios de la relación bilateral”, expresó Peña Nieto.

“¿Pero de ayer para hoy eso no se ve?”, insistió un comunicador sobre el tono cada vez más agresivo que ha mostrado la retórica del presidente Trump con respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio.

“Yo creo que la hay, nosotros no cambiaremos esta actitud. Y no hacemos discusiones a través de otros medios que no sean en nuestra mesa de negociación”, declaró el presidente mexicano en respuesta a la amenaza de Trump quien este lunes prometió abandonar el TLCAN si México no frena el flujo migratorio ilegal y el tráfico de drogas.

Peña Nieto agregó que continuará su trabajo al frente del gobierno en los últimos meses de su gobierno, pese al proceso electoral que inició formalmente el viernes pasado.

“Además en la efervescencia de las campañas políticas seguimos trabajando con enorme entusiasmo en seguir consolidando los proyectos que se han venido materializando, que ya son muchos, que la gente ha podido conocer y de aquí hasta que concluya esta administración, prácticamente poquito menos de ocho meses”, comentó el presidente.