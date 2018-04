AMLO promete congelar precios de la gasolina durante 3 años

Obrador aseguró que los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica bajarán una vez que estén terminadas las dos nuevas refinerías que buscara realizar.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, aseguró este miércoles que de ganar las elecciones del 1 de julio, los precios de los energéticos permanecerán congelados durante los primeros tres años de su mandato.

De gira por Nayarit, el político tabasqueño señaló que los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica bajarán una vez que estén terminadas las dos nuevas refinerías que su gobierno busca implementar.

“De entrada (les digo) que ya no va aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va haber aumentos en términos reales. Ya no va a haber gasolinazos, para que estén ustedes tranquilos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles”, aseguró el líder izquierdista.

Va contra pensiones

Al encabezar un acto proselitista, en el municipio de Compostela, en Nayarit, Andrés Manuel volvió a referirse al tema de las pensiones de los expresidentes de México, y aseguró que al igual que Vicente Fox, los otros expresidentes sólo serán beneficiarios de un programa social que merecen por su edad.

“Hace como tres días cumplió 70 años Carlos Salinas, ya va a tener su 70 y más. Sólo eso y no la pensión de ahora, porque reciben 5 millones de pesos mensuales”, prometió el abanderado de Morena, favorito en la mayoría de las encuestas de cara al proceso electoral de julio próximo.

Cabe recordar que el pasado sábado 7 de abril, el ex Presidente priista realizó una fiesta para celebrar su cumpleaños (su nacimiento se celebra el 3 de abril) con una cena a la que acudieron desde el Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, hasta el presidente de la Corte, políticos panistas y perredistas.