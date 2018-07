Unión Europea multa a Google con 5 mil mdd por monopolio de Android

Bruselas, Bélgica .- La Unión Europea impuso una multa de 4,343 millones de euros (5,000 millones de dólares) a Google por impedir que otros competidores desarrollen sistemas operativos propios, ya que la empresa estadounidense tiene acuerdos con fabricantes de teléfonos como Huawei, Samsung y LG que delimitan que sus dispositivos móviles funciones con otros softwares.

“Google ha utilizado Android como vehículo para consolidar el dominio de su motor de búsqueda. Estas prácticas han privado a sus competidores de la posibilidad de innovar y competir en función de sus méritos. Han impedido a los consumidores europeos beneficiarse de una competencia efectiva en un ámbito tan importante como el teléfono móvil”, señaló Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia.

Las acusaciones contra la empresa especializada en tecnología incluyen haber obligado a los fabricantes de dispositivos móviles, como Samsung o Huawei, a preinstalar la aplicación Google Search y su navegador Chrome para concederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

