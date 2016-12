Cuidado con las ofertas a meses sin intereses del Buen Fin

Del 18 al 21 de noviembre se llevará acabo el Buen Fin, una iniciativa del gobierno mexicano para impulsar el consumo interno del país a través de distintas ofertas promovidas por las principales tiendas y establecimientos.

La sexta edición de la campaña comercial promovida por la Secretaría de Economía, busca ofrecer a los consumidores la oportunidad de adquirir productos previos a la temporada navideña, fechas en las que por lo general los precios tienden a incrementar por la gran demanda en el mercado.

Sin embargo, es importante que los consumidores tomen en cuenta algunos riesgos y recomendaciones para evitar mayores endeudamientos que comprometen sus ingresos futuros e incluso sus aguinaldos a través de un mal uso de los créditos y promociones falsas.

Artículos relacionados: Anuncian la llegada de las ofertas del Buen Fin 2016

Antes de preparar la cartera e ir en busca de compras adelantadas para la temporada decembrina, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones, las cuales podrán ser útiles para evitar que tu economía se vea afectada.

Es importante que antes del 18 de noviembre acudas a las tiendas departamentales y revises los precios actuales y las ofertas que se manejan ya que en años anteriores se registraron algunas anomalías en promesas falsas por parte de los establecimientos.

La variación de precios puede que sea moderada o significativa en centavos o incluso ofrecer el mismo precio pero con facilidad de pago a meses sin intereses con tarjetas de crédito.

Artículos relacionados: Prepárate para el Buen Fin 2016

Pagos a meses sin intereses en El Buen Fin

Si estás dispuesto a gastar en algún producto en estas fechas para aprovechar las ofertas de meses sin intereses, es importante que tomes en cuenta los siguientes puntos:

1 Razona tu compra

Antes de adquirir un producto pregúntate si en realidad lo necesitas o solo lo adquieres porque está en promoción. Muchas personas no tienen una idea clara de lo que necesitan, sé un consumidor inteligente que razona cada compra. Piensa que cada vez que realizas una compra a crédito estás comprometiendo tus ingresos futuros, pregúntate ¿valdrá la pena?

2 ¿Puedes pagar?

Cerciórate de que podrás cubrir las mensualidades sin riesgo de incumplir, para ello calcula tu capacidad de pago: a la suma de tus ingresos mensuales réstale tus gastos, así sabrás cuánto dinero tienes disponible.

Divide el importe de la compra entre el número de pagos a los que te estás comprometiendo y proyéctalo en tu presupuesto. Si ya has comprado un par de artículos bajo este esquema, antes de adquirir uno nuevo, toma en cuenta que el cargo de lo que compres se sumará al de otros productos que hayas adquirido.

3 Compara precios

Es importante comparar, pues seguramente encontrarás precios distintos en cada establecimiento: eso te permitirá aprovechar las diferencias y conocer si realmente pagarías el mismo precio a meses que si lo compraras de contado.

4 Paga a tiempo

Si no cumples con una de las mensualidades, el banco o la tienda comercial te cobrará intereses. Por eso es importante no excederse en este tipo de compras: lo recomendable es tener máximo dos artículos bajo este esquema cuyo monto total no exceda tu capacidad de pago, pues de lo contrario, el pago requerido para no generar intereses, puede resultar difícil de pagar.

5 Verifica que te hagan válida la promoción

Cuando firmes el voucher, cerciórate de que la cantidad que aparece es la correcta y que coincide con la copia que te entrega el comercio, además debe especificar que la compra fue a meses sin intereses, pues si firmas el voucher sin que lo traiga por escrito, después no podrás reclamar.

Guarda los vouchers y tickets de compra pues éstos servirán como comprobantes en caso de detectar alguna anomalía en tu estado de cuenta. Los cajeros o vendedores por ningún motivo deben anotar tu dirección o número telefónico.

6 Liquida tu adeudo

Puedes liquidar el monto restante de la promoción antes del plazo establecido. En algunos bancos tienes que avisar que deseas liquidar tu adeudo, directamente en sucursal o por teléfono, de lo contrario cualquier pago que realices a tu tarjeta se tomará como saldo a favor y te seguirán cobrando la mensualidad sobre promociones.

7 Suma tus mensualidades y otros gastos pasados

Puede ser que tengas un amplio crédito respaldado por el banco; sin embargo, ese no debe ser tu parámetro de tope, sino el salario mensual libre de gastos comprometidos que tienes cada quincena.

Debes de hacer una buena planeación antes de disponerte a comprar este Buen Fin.