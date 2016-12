Los precios de las gasolinas en 2017 no tomarán a nadie por sorpresa: SHCP

La Secretaria de Hacienda aseguró que la liberalización de los precios de la gasolina en México para 2017 será transparente y sin sorpresas.

Ciudad de México, 14 de dic.- Ante la liberalización del precio de las gasolinas y el diesel a partir del 1 de enero de 2017 en función de lo establecido por la reforma energética, José Antonio Meade Kuribreña, encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró que la dirección de los precios no debe causar incertidumbre, pues los movimientos se dan en función de los costos de producción, por lo que algunas veces subirá y en otras bajará, como con cualquier otro producto del mercado.

“Se moverá (el precio) lisa y llanamente y con toda transparencia en función de cómo se vayan ajustando los costos”, indicó Meade, por lo que es probable que los efectos inflacionarios que pudieran resultar de un incremento en el precio del combustible se vean difuminados en el tiempo; y resaltó que los impuestos sobre los combustibles no serán modificados el próximo año, por lo que no deben ser motivo de incertidumbre, informó La Jornada.

Esta liberalización, programada originalmente para 2018 pero avalada por la Ley de Ingresos para 2017, se dará sólo en algunas regiones del país, por lo que en aquellas que no lo sea se fijará un precio en función de una fórmula, la cual no corresponde con las funciones de la dependencia que encabeza.

El secretario explicó que los márgenes de ganancia de los proveedores del combustible se determinarán por la competencia y los beneficios por las inversiones que realicen las compañías, por lo que no hay un solo elemento que vaya a determinar el precio que no sea ya conocido, lo que significa que no habrá lugar para especulación, aseveró.

Algunos de los factores de los que dependen la modificación de los precios, según la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), son: las condiciones de la competencia, ya que ante un mayor número de agentes que provean ese servicio se ejercerá una presión mayor sobre los precios resultando en mejores condiciones de compra para los consumidores; importación, debido a que las refinerías con las que cuenta Petróleos Mexicanos (Pemex) son de baja utilización, por lo que serán necesarias otras fuentes de abastecimiento; y la disponibilidad de transporte y almacenamiento que garantice la disponibilidad de gasolinas.

