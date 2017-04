México está listo para negociar el TLCAN y sabe lo que quiere: Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores señaló en España que “México está listo para negociar el TLCAN y sabe lo que quiere” en este proceso.

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que “México está listo para negociar el TLCAN” y aseguró que contemplan modificaciones importantes, pero esperan que “el libre comercio siga siendo libre comercio, que no se impongan aranceles ni cuotas y que sea trilateral también con Canadá”.

Durante su participación en la XII Reunión Binacional entre España y México, que se celebra en Madrid, Videgaray aseguró que se va enfrentar este proceso con “tranquilidad, con confianza, sin miedo, sabemos de la importancia que tiene Estados Unidos, pero también de la importancia de México para ese país. Sabemos que vamos a llegar a buen puerto, y queremos empezar pronto”.

Según afirmó el canciller mexicano, esperan que estas negociaciones comiencen en el “verano” y aseguró que pretenden poner sobre la mesa temas como migración, remesas, derechos humanos e intentarán agregar sectores no integrados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“México está listo para negociar el TLCAN y tenemos extraordinarios negociadores comerciales, ya listos con una visión clara de lo que se quiere”, explicó.

Así, según información de Notimex, Videgaray aseveró que México está dispuesto a que se modifique el TLCAN y para la mesa de negociación han fijado 10 objetivos, “entre ellos el respeto de los derechos humanos y confirme derecho internacional de los migrantes mexicanos y la coordinación migratoria bilateral”.

Con respecto al muro fronterizo que quiere construir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Luis Videgaray señaló que esta acción es “un gesto no amistoso, una decisión de política pública poco atinada, pero es algo del gobierno de ese país”.

Por tal motivo, el secretario de Relaciones Exteriores fue enfático al asegurar que este tema no está de ninguna manera dentro de la agenda de negociación del gobierno mexicano.

Y agregó: “quiero dejar claro que la continuación de la construcción de ese muro, ya existen 600 kilómetros de él, no es un tema de la relación bilateral. México no se sienta a conversar con Estados Unidos de ese tema, y no va contribuir de forma alguna en ello”.

Así, Videgaray reiteró que “México está listo para negociar el TLCAN” y la postura del gobierno mexicano es de diálogo abierto en la búsqueda de acuerdos, por lo que aseguró que “se cree en puentes, no en los muros y se aspira a tener una frontera con Estados Unidos que una y no que divida”.