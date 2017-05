En este 10 de mayo, ayúdale a mamá a hacer crecer su dinero con algún producto financiero que le otorgue beneficios económicos importantes.

Ciudad de México.- Ayúdale a mamá a hacer crecer su dinero con algún producto financiero, lo que será un regalo muy útil para el Día de las Madres ya que tendrá beneficios a mediano y largo plazo, así como la posibilidad de manejar mejor sus recursos con la ayuda de asesores profesionales.

Aunque esto parezca algo que no es útil y para muchos no sería atractivo, en realidad es una de las mejores opciones, ya que no solamente sales de los regalos tradicionales, sino que es una manera de mirar hacia el futuro y otorgarle la posibilidad de ahorrar para conseguir sus metas.

Así, ayúdale a mamá a hacer crecer su dinero con “una cuenta de ahorro o un producto de inversión para agrupar los ingresos extra que tienen durante el año, como bonos, aguinaldo y utilidades, que puede ayudarles a hacer crecer su dinero para cumplir metas a largo plazo”, señala Notimex.

Pero además, para Alejandro del Bosque, director de Depósitos de Scotiabank, esto es una manera de aumentar la inclusión financiera en personas que tal vez no están muy apegadas a este sector, además de que será un obsequio novedoso que no todas las madres recibirán en su día.

“El objetivo es evolucionar en la forma de obsequiar y ofrecerles productos y servicios que les permitan manejar e invertir su dinero de forma correcta, para mantener sus finanzas sanas y asegurar un mejor futuro o retiro”, señaló el directivo.

Sin duda, crear una cultura financiera con productos que están al alcance de todos es una manera de fomentar el ahorro y además, será uno de los regalos más útiles para que las mamás tengan una perspectiva diferente sobre el manejo del dinero y cómo obtener beneficios a mediano y largo plazo.