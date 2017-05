México advierte sobre pérdidas económicas para EEUU si terminara el TLCAN

Ciudad de México.- El gobierno de México advirtió que de ponerse fin al acuerdo comercial del TLCAN, las consecuencias económicas serían desfavorables no sólo para su mercado sino también para Estados Unidos.

Las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la intención de llevar a revisar la normatividad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México señaló que terminar con el acuerdo comercial perjudicará a ambas economías, dañando las exportaciones y al consumidor estadounidense.

Sobre los pasos firmes que Trump ha dado desde el inicio de su administración con la firma de un decreto para revisar el déficit comercial de Estados Unidos, el gobierno mexicano indicó que su superávit comercial con su vecino del norte ha sido malentendido y que el impacto real a los empleos manufactureros vino con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001.

“La creciente integración de nuestras economías hace que México sea muy importante para la economía estadounidense, no solamente como un mercado de exportación, sino como un socio de producción”, dijo el director de la oficina del TLCAN en la Embajada de México en Washington, Kenneth Smith.

En un momento en el que el Departamento de Comercio estadounidense prepara un reporte al presidente sobre el déficit comercial anual de Estados Unidos estimando en 500 mil millones de dólares, México subrayó que sin la normatividad del TLCAN, los impuestos promedios de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos serían de 3.5%, cerca de la mitad de los aranceles promedio sobre las exportaciones estadounidenses a México debido a la cláusula de “la nación más favorecida” que se aplicaría bajo las reglas de la OMC.

En su consideración, México recordó que un 75% de las exportaciones a Estados Unidos contienen procesos productivos estadounidenses y que este país tiene un superávit de 8 mil millones de dólares en servicios.

“Trabajadores a ambos lados de la frontera trabajan juntos en la producción de bienes para competir exitosamente en los mercados globales”, escribió Smith.

MX is 2nd largest importer of US goods. Mexicans buy per capita from US twice the amount that Americans buy from MX. https://t.co/yJRR9JNQwZ pic.twitter.com/w3n8fSYwde

— Mx-US Trade (@MxUSTrade) 10 de mayo de 2017