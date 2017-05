Trump cambia discurso sobre TLCAN: Acuerdo justo no implica déficit cero para EU

El déficit comercial de Estados Unidos no necesariamente tiene que ser condición necesaria para una renegociación justa del TLCAN, dijo Donald Trump en un nuevo discurso.

En entrevista con The Economist, el presidente de Estados Unidos moderó su discurso sobre su relación comercial con México y Canadá asegurando que un tratado justo regional no implica necesariamente que su país reduzca a cero el déficit que actualmente registra con ambas naciones, pero si insistió en que el saldo negativo deberá reducirse para que su país logre un acuerdo.

“El déficit comercial [con México y Canadá] no necesariamente tiene que reducirse a cero de inmediato”, dijo Trump a The Economist. “Pero en algún punto me gustaría que llegara a cero, donde en algunos momentos nosotros tendríamos un superávit y en otras ocasiones ellos lo tendrían”.

En reiterados discursos Donald Trump ha amenazado con desintegrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, Estados Unidos y Canadá en 1993, si es que no se logra una renegociación en el que su país salga ampliamente beneficiado.

Sin embargo, a poco más de cien días de haber asumido la presidencia, Trump parece moderar su discurso y reconsiderar la salida de Estados Unidos del TLCAN, acuerdo del que dependen numerosos sectores productivos de las tres naciones.

“Yo no busco convulsionar el sistema”, agregó Trump a la revista. El déficit podrá reducirse “en un periodo justo de tiempo”.

De acuerdo a datos del Departamento de Comercio, el déficit comercial de Estados Unidos con México fue de 63,000 millones de dólares en 2016, cifra menor al que tiene con China (347,000 millones), Japón (69,000 millones) y Alemania (65,000 millones).

Al parecer Donald Trump había olvidado que México fue en 2016 el segundo mayor comprador de las exportaciones estadounidenses a nivel mundial, con 231,000 millones de dólares, solo por detrás de Canadá, que adquiere más de 250,000 millones en productos manufacturados en Estados Unidos.

Además, el TLCAN ha creado lazos estrechos entre sus productores y el comercio de sus vecinos. Con la salida de Estados Unidos, se estarían afectado las exportaciones de su país por 584 mil millones de dólares.

